قالت مصادر لـ "العربية"، الاثنين، إن تحقيقات مصرية كشفت عن مخطط إخواني لإقامة مشاريع في الخليج".

وكشفت المصادر "عن تشكيل الإخوان عناصر شديدة الخطورة في الخليج".

وأضافت المصادر أن "التحقيقات المصرية كشفت عن نقل الإخوان أموالهم إلى إيران مؤخراً".

وأفادت أن "التحقيقات المصرية ستؤدي إلى القبض على المزيد من عناصر الإخوان".

وحسب المصادر، فإن "القاهرة أبلغت دولاً خليجية بمعلومات دقيقة عن تحركات الإخوان".

هذا و"كشفت عناصر إخوانية رُحِّلت من الكويت عن تنسيق مع الإخوان في تركيا"، بحسب المصادر.

كما أشارت التحقيقات المصرية إلى "اختراق الإخوان للجاليات العربية في أوروبا".