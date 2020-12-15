جديد فتاة الدقهلية.. حبس 7 شباب بتهمة التحرش

قررت النيابة المصرية، الثلاثاء، حبس 7 شباب 15 يوماً على ذمة التحقيقات في واقعة التحرش بفتاة في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، شمال البلاد.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، رأفت عبد الباعث، بلاغاً من ياسمين محمود العزب، وشهرتها بسنت (23 عاماً)، وهي طالبة بكلية الزراعة بجامعة عين شمس ومقيمة في ميت غمر، تؤكد فيه تعرضها للتحرش الجماعي من جانب عشرات الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد مساء الخميس الماضي.

كما كشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية أن "الفتاة وخلال سيرها في الشارع تعرضت لتحرش جماعي من عدة شباب تجمعوا حولها بسبب ملابسها. وعندما فشلت في مقاومتهم قامت بالصراخ ليتجمع المارة ويتمكنوا من إنقاذها".

إلى ذلك قامت قوات الأمن بتفريغ كاميرات مراقبة مثبتة بالشارع وتحديد هوية 8 شباب من المتورطين في الواقعة تقدم أحدهم للشهادة والإدلاء بأقواله بما حدث، فيما ألقت الشرطة القبض على السبعة الآخرين حيث نفوا قيامهم بالتحرش.

"ادعم بسنت"

وقررت النيابة حبس الشباب السبعة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التحرش وفعل فاضح في الطريق العام.

من جانبهم دشن رواد مواقع التواصل هاشتاغ لإنقاد الفتاة من تهديدات تلقتها من أهالي الشباب تحت عنوان #ادعم_بسنت على تويتر.

كما أكد المغردون أن الفتاة تلقت تهديدات بإلقاء ماء نار على وجهها وتلفيق عدة اتهامات بالسرقة لإجبارها على التنازل وحماية مستقبل الشباب.