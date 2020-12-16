السيسي يعين قائدا جديدا للدفاع الجوي.. ومستشارا عسكريا

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعيين قائد جديد لقوات الدفاع الجوي، ومستشار عسكري للرئاسة.

وقرر السيسي تعيين اللواء أركان حرب، محمد حجازي عبد الموجود، قائداً لقوات الدفاع الجوي، وتعيين علي فهمي محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي السابق، مستشاراً عسكرياً برئاسة الجمهورية.

والقائد الجديد لقوات الدفاع الجوي من مواليد 11 نوفمبر في العام 1963، وتخرج في كلية الدفاع الجوي في 1 يوليو 1986، ورقي لدرجة اللواء في أول يناير 2016.

كما تدرج في المناصب بالجيش المصري حتى وصل لمنصب قائد الفرقة الثامنة دفاع جوي، ثم رئيس أركان قوات الدفاع الجوي.

أما اللواء علي محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي السابق، والذي تم تعيينه مستشارا عسكريا برئاسة الجمهورية فهو هو نجل المشير، محمد علي فهمي، قائد نفس السلاح في حرب أكتوبر من العام 1973.

وهو من مواليد فبراير 1959، تخرج في كلية الدفاع الجوي 1982، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء عام 2012، ثم رقي إلى رتبة رئيس أركان قوات الدفاع الجوي في ديسمبر 2015، ثم قائد قوات الدفاع الجوي في ديسمبر من العام 2016.