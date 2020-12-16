مصر.. استمرار حظر التجمعات وغلق دور المناسبات تجنبا لكورونا

قررت الحكومة المصرية استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلاً عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية تجنباً لتفشي الإصابة بفيروس كورونا.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، لإدارة أزمة كوفيد 19، كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع اللقاح والإعلان عنها، والمعايير المتبعة في هذا الشأن.

كما أكد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، مشدداً على أنه يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين.

تخصيص مليار جنيه

وأعلن المستشار، نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة كورونا.

من جانبها، عرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن، جهود جمعية الهلال الأحمر المصري لمجابهة الموجة الثانية من انتشار كورونا، حيث يقوم مركز عمليات الطوارئ بالجمعية بتقديم المواد الغذائية للأسر المتضررة، وتوزيع أدوات النظافة والحماية الشخصية، وتقديم الخدمات الإغاثية في المناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب القيام بالتوعية الصحية وتنظيم الصفوف لمتلقي المعاشات، والاستمرار في تقديم عمليات التعقيم والتطهير في الأماكن الحيوية، وكذلك الاستمرار في تقديم الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث.

وخلال الاجتماع قررت الحكومة اعتماد إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر، وذلك منعا للتجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.