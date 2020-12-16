  • مباشر
اللغة

مصر.. استمرار حظر التجمعات وغلق دور المناسبات تجنبا لكورونا

مطعم في مدينة الأقصر بمصر - أرشيفية

مصر.. استمرار حظر التجمعات وغلق دور المناسبات تجنبا لكورونا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قررت الحكومة المصرية استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلاً عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية تجنباً لتفشي الإصابة بفيروس كورونا.

صرخة من الصحة العالمية.. العرب والعالم صرخة من الصحة العالمية.. "ارتدوا الكمامات بعيد الميلاد"

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، لإدارة أزمة كوفيد 19، كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع اللقاح والإعلان عنها، والمعايير المتبعة في هذا الشأن.

كما أكد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، مشدداً على أنه يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين.

من عملية الكشف عن فيروس كورونا بالقاهرة
من عملية الكشف عن فيروس كورونا بالقاهرة

تخصيص مليار جنيه

وأعلن المستشار، نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة كورونا.

من جانبها، عرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن، جهود جمعية الهلال الأحمر المصري لمجابهة الموجة الثانية من انتشار كورونا، حيث يقوم مركز عمليات الطوارئ بالجمعية بتقديم المواد الغذائية للأسر المتضررة، وتوزيع أدوات النظافة والحماية الشخصية، وتقديم الخدمات الإغاثية في المناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب القيام بالتوعية الصحية وتنظيم الصفوف لمتلقي المعاشات، والاستمرار في تقديم عمليات التعقيم والتطهير في الأماكن الحيوية، وكذلك الاستمرار في تقديم الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث.

وخلال الاجتماع قررت الحكومة اعتماد إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر، وذلك منعا للتجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. "موسيقى مذهلة"
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!

الأكثر قراءة

فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني
"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد
غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً
ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها! ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها!

قبل أن تذهب

تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة
تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة

اكتشف المزيد