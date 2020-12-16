لقاء مصري إماراتي اليوم لبحث ملفات التعاون وقضايا المنطقة

تعقد اليوم الأربعاء في القاهرة مباحثات بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لبحث قضايا المنطقة وملفات التعاون بين البلدين.

كما أعلنت الرئاسة المصرية، أن السيسي سيستقبل صباح الأربعاء الشيخ محمد بن زايد.

ومن المنتظر إجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين، وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وملفات المنطقة وتعزيز العلاقات وآفاق مواصلة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.