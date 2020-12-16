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مصر تسجل 523 إصابة جديدة بكورونا.. و23 وفاة

كورونا مصر
كورونا مصر

مصر تسجل 523 إصابة جديدة بكورونا.. و23 وفاة

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دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء إن مصر سجلت ‭523‬ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة مقارنة مع 511 حالة إصابة و23 وفاة قبلها بيوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي حالات الإصابة في مصر بفيروس حتى الثلاثاء هو 122609 حالات من ضمنها 105450 حالة تماثلت للشفاء و6966 وفاة.

وأضاف مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، و6966 حالة وفاة.

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