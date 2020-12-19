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مصر.. التحفظ على أموال 3 شركات و285 فرداً من الإخوان

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مصر.. التحفظ على أموال 3 شركات و285 فرداً من الإخوان

عملية القبض على محمود عزت، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان في مصر، كشفت عن معلومات مهمة وخطيرة عن أنشطة واستثمارات وشركات الإخوان

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دبي - العربية.نت

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أعلنت لجنة أموال الإرهاب التحفظ على 3 شركات و285 من تنظيم الإخوان بـ5 مليارات جنيه.

وكانت العربية نت ذكرت أن عملية القبض على محمود عزت، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان في مصر، كشفت عن معلومات مهمة وخطيرة عن أنشطة واستثمارات وشركات الإخوان التي كان يشرف على إدارتها محمود عزت بعد القبض على خيرت الشاطر نائب المرشد.

محمود عزت ومحمد بديع وخيرت الشاطر
محمود عزت ومحمد بديع وخيرت الشاطر

وأسفرت المعلومات عن ضبط مجموعة من رجال الأعمال يقومون بتوظيف أموال الجماعة وتمويل أنشطتها من عائدات تلك الأموال، ومنهم 2 من أشهر رجال الأعمال في مصر، ثبت تورطهما في عمليات توظيف وغسيل أموال لصالح الجماعة، هما صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركي صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة، فضلا عن خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الإخوان، وحاتم عبداللطيف وزير النقل الأسبق في عهد الإخوان.

وكشفت المعلومات عن وجود 3 شركات أخرى تستحوذ جماعة الإخوان على حصص مالية بها وتستخدم عائداتها في الإنفاق على أنشطة التنظيم وعناصره، وأسر المحتجزين والهاربين منهم، وهم شركة "ماي واي ايجيبت" لمستحضرات التجميل، و"أوبتيم للنقل" وإدارة المراكز الرياضية، و"نوفو كير" للتجارة والتوكيلات.

محمود عزت في المحكمة
محمود عزت في المحكمة

وتمتلك شركة "ماي واي" التي تقوم ببيع وصناعة مستحضرات التجميل، 3 مصانع في منطقة العبور شرق القاهرة وأنشاص شمال العاصمة، وأكثر من 30 فرعا للمبيعات في مصر، وتقدم منتجاتها عبر وسطاء للمنازل مقابل عمولة تتجاوز 30%، تضمن من خلالها توظيف عناصر الجماعة من الفتيات، وتجنيد أخريات استغلالا لظروفهن الاقتصادية.

أما شركة "نوفو كير" للتجارة والتوكيلات فمقرها القاهرة وتعمل في صناعة الورقيات والمفارش، وتستحوذ جماعة الإخوان على ما يقارب 80% من رأسمالها، بينما تعمل شركة "أوبتيم" في مجال تقديم خدمات النقل والإنقاذ والشحن.

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