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مصر.. إصابة محافظ الإسكندرية بكورونا ودخوله العزل

محافظ الإسكندرية محمد الشريف
فيروس كورونا

مصر.. إصابة محافظ الإسكندرية بكورونا ودخوله العزل

تطهير وتعقيم مباني المحافظة ومقارها وعزل جميع المخالطين للمحافظ خلال الأيام الماضية

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القاهرة - أشرف عبدالحميد

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أعلنت محافظة الإسكندرية شمال مصر، السبت، إصابة المحافظ محمد الشريف بفيروس كورونا، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.

وذكرت المحافظة في بيان صحافي، أن المحافظ بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى لفترة العلاج مع مباشرة أعمال وشؤون المحافظة عن بعد.

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وقررت المحافظة تطهير وتعقيم مباني مقارها وعزل جميع المخالطين للمحافظ خلال الأيام الماضية.

وقفزت أرقام الإصابات بكورونا، أمس الجمعة، في مصر، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 579 حالة إيجابية جديدة و26 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة خروج 238 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106 آلاف و517 حالة.

وذكر ت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الجمعة، بلغ 124 ألفا و280، توفي منهم 7041 متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

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