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بعد نشاط مشبوه.. مداهمات في سيناء وتصفية إرهابيين

عناصر من الجيش المصري في شمال سيناء
عناصر من الجيش المصري في شمال سيناء

بعد نشاط مشبوه.. مداهمات في سيناء وتصفية إرهابيين

بعد نشاط مشبوه.. مداهمات في سيناء وتصفية إرهابيين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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نفذت قوات الأمن المصرية، الأحد، سلسلة مداهمات طالت مخابئ لجماعات إرهابية، في سيناء، وتمكنت من تصفيه 4 عناصر كانوا يختبئون في منطقة المقاطعة جنوب الشيخ زويد.

وأكد مصدر أمني للعربية أن المداهمات مستمرة في مناطق جنوب رفح والشيخ زويد حتى القضاء تماما على تلك العناصر.

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كما أضاف أن القوات الأمنية تمكنت خلال إحدى المداهمات في قرى المقاطعة وشيبانة من تصفية 4 عناصر شديدي الخطورة.

وكان الأمن المصري قد ضاعف حملاته خلال الأيام الماضية لملاحقة العناصر الإرهابية والقضاء عليها في سيناء.

يذكر أن مدينتي بئر العبد والشيخ زويد شهدتا مؤخراً نشاطا ملحوظا لعناصر إرهابية، من خلال زرع عدد من العبوات الناسفة على الطرق الدولية في المنطقة.

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت مطلع الشهر الحالي عن تدمير 437 وكراً إرهابياً وملجأ على الاتجاه الشمالي الشرقي في سيناء، خلال الفترة الممتدة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجاري.

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