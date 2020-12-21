كورونا يتمدد في مصر.. والإجازات ممنوعة للطواقم الطبية

قررت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الاثنين تعليق إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة، بسبب الظروف التي يمر بها العالم من احتدام جائحة كورونا.

كان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان كشف لوسائل إعلام مصرية عن إيقاف منح أو تجديد الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين بقطاع الصحة، ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتابع أن الوزارة قررت أيضا إيقاف الإجازات غير الوجوبية، التي تشمل السفر للخارج، أو تحسين الدخل أو مرافقة الزوج، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي استعدادا لمواجهة الموجة الثانية للفيروس.

كان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان المصرية، كشف عن أن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منها واحدة ضعيفة، مشيراً إلى أنه لا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إن مصر لن تسمح بدخول أى شخص من الخارج إلا بعد إجراء مسحة للتأكد من سلبية التحاليل، وعدم الاختلاط ودخول أى سلالة جديدة منتشرة بالخارج.