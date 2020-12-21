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مصر توضح: حركة الطيران تسير بشكل طبيعي ومنتظم

مصر للطيران
مصر للطيران

مصر توضح: حركة الطيران تسير بشكل طبيعي ومنتظم

مصر تنفي تعليق حركة الطيران المدني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكدت وزارة الطيران المدني في مصر، اليوم الاثنين، أن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي ومنتظم.

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إلى ذلك، قال باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، إن "الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم ولا صحة لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية".

وأهابت وزارة الطيران في بيان بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني وتوخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقة تعمل على إثارة البلبلة.

كانت مصر للطيران قد أكدت التزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، للمحافظة علي صحة وسلامة الركاب، وللحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر والعودة وعلى متن الطائرات، لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء بكل وسائل الراحة والأمان.

في سياق آخر، قررت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الاثنين تعليق إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة، بسبب الظروف التي يمر بها العالم من احتدام جائحة كورونا.

كان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان كشف لوسائل إعلام مصرية عن إيقاف منح أو تجديد الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين بقطاع الصحة، ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

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