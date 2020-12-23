رئيس وزراء مصر: نعاني من جائحتين.. كورونا والمعلومات المضللة 

ألقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة بشأن دور الإعلام العربي في الوقت الراهن، في ضوء الأوضاع الإقليمية والعالمية المُحيطة، وذلك خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي 2020، في دورته التاسعة عشرة التي تقام افتراضياً، المنتدى السنوي الذي يُعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وأضاف مدبولي أن القرن الحادِي والعشرينَ يُعدُّ عصر الإعلامِ والدعايةِ الدوليةِ بكلِ مكوناتِهَا السياسيةِ، والعسكريةِ، والاقتصاديةِ، والاجتماعيةِ، ومعَ مَا تُشكِّلُهُ وسائلُ الإعلامِ من دورٍ بالغِ التأثيرِ، في العمليةِ السياسيةِ، أصبحَت وسائل الإعلامِ إمَّا مصدرَ قوةٍ للدولِ أو مصدرَ ضعفٍ لهَا، يمكنُ استغلالُهُ في حروبِ الجيلِين الرابعِ والخامسِ.

وأشار إلى أن وسائل الإعلامِ العربية والعالمية في الآونةِ الأخيرةِ، قدْ ركَّزَتْ على التهديداتِ والتحدياتِ التِي تواجهُ المنطقةَ، ومنْهَا ظاهرةُ الإرهابِ والتطرفِ، ومَا لَهَا من انعكاساتٍ علَى المنطقةِ العربيةِ والعالمِ أجمعَ، ولا شكَّ أنَّهَا ظاهرةٌ تحظَى باهتمامِ الشعوبِ والحكوماتِ في شتَّى أنحاءِ العالمِ، لِمَا لهَا منْ آثارٍ خطيرةٍ على أمنِ الدولِ واستقرارِها بل ومستقبلها بوجه عام.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر واجهَتْ عِدةَ تهديداتٍ وتحدياتٍ، كانَ للإعلامِ دورٌ بارزٌ فيهَا، وذلكَ فيمَا يتعلقُ بالملفِ المائيِّ، ومَا دارَ حولَهُ منْ شائعاتٍ وأكاذيبَ، وكذا الصراعِ في ليبيا، بالإضافةِ إلى الصراعاتِ على مصادر الطاقةِ في شرقِ المتوسطِ.

وأشار مدبولي إلى أنه من هذهِ المُنطلقاتِ يتضحُ لنا الدورُ المُهمُّ للإعلامِ في مكافحةِ الإرهابِ، والفكرِ المتطرفِ المُؤسِّسِ لَهُ، من خلالِ نشرِ الفكرِ الوسطيِّ المعتدلِ وقيمِ التعايشِ المشتركِ، حيثُ إنَّ العالمَ حاليَّا، يشهدُ ثورةً تقنيةً ومعلوماتيةً أتاحتْ لوسائلِ الإعلامِ المزيدَ مِن الفرصِ لتعظيمِ دورِهَا وتحقيقِ رسالتِهَا وأهدافِهَا، وذلكَ من خلالِ ظهورِ الكثيرِ منْ وسائلِ الإعلامِ الحديثةِ، ذاتِ القدرةِ العاليةِ على الوصولِ إلى قطاعاتٍ جديدةٍ مِن الجمهورِ لم يكُنْ في مقدورِ وسائلِ الإعلامِ التقليديةِ الوصولُ إليها، ومِن المؤسفِ أنَّ العديدَ مِن الجماعاتِ الإرهابيةِ استغَلَّتْ بعضَ وسائلِ الإعلامِ للترويجِ لخِطابِهَا المُضلِّل كمَا وظفتْهَا في تجنيدِ المزيدِ مِن الأتباعِ، الأمرُ الذِي يُحتِّمُ بطبيعةِ الحالِ قلبَ الطاولةِ على مَا تسعَى إليهِ هذهِ الجماعاتُ منْ أهدافٍ خبيثةٍ تُزعزِعُ استقرارَ الأوطانِ، وذلكَ منْ خلالِ قيام الإعلامِ بدوره الحقيقي بشكلٍ واعٍ مستنيرٍ لمحاربةِ الفكرِ الإرهابيِّ.

ولفت مدبولي إلى أنه معَ تفشِّي جائحةِ كورونا وتداعياتِهَا الخطيرةِ التِي طالَتْ العالمَ بأسرِهِ، مِمَّا كانَ له بالغُ الأثرِ على جميعِ نواحِي الحياةِ ورغمَ محاولةِ البعضِ تقليلَ وإنكارَ الجهدِ المبذولِ مِن الدولةِ والحكومةِ المصريةِ، في مواجهةِ الجائحةِ، أتَتْ التقاريرُ والمؤشراتُ الدوليةُ التِي تمتلِكُ قدرًا كبيرًا مِن الحياديةِ والموضوعيةِ لتُشيدَ بقُدرةِ الاقتصادِ المصريِّ وصُمودِه أمامَ التداعياتِ التِي ارتبطتْ بالجائحةِ.

وعلى صعيد الاقتصاد المصري، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تحقيق معدل نمو إيجابي رغم تحديات الجائحة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6%، وذلك خلال العام المالي 2019 /2020، على الرغم من تباطؤ العديد من الأنشطة بفعل تأثير الأزمة، مثل: السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة.

وأضاف أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، حيث توقع البنك الدولي تعافي نمو الاقتصاد المصري إلى مستويات ما قبل أزمة جائحة فيروس "كورونا" وتحقيقه معدلاً يصل إلى 5.8% خلال العام المالي 2020 / 2021، كما أشاد الصندوق بما تحقق في خفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨% في العام المالي 2016/ 2017، إلى 88% بنهاية يونيو 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز، وجاء نموها بالسالب. وأوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار أشار إلى أن الاقتصاد المصري يُعد الوحيد بين اقتصادات دول عمليات البنك الذي يتفادى الانكماش الاقتصادي عام 2020 مدعوما بالإنشاءات الحكومية الكبرى وبنمو قطاع الاتصالات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطارِ سعيِ مصرَ لمواكبةِ التطورِ التكنولوجيِّ الهائلِ ضمنَ رؤيةِ مصرَ 2030، فقد حقَّقَتْ مِصرُ تقدمًا كبيرًا في هذا الصددِ، فقدْ نجَحَتْ في التقدمِ 34 مركزًا عالميًّا في مؤشرِ جاهزيةِ الحكومةِ للذكاءِ الاصطناعيِّ 2020، فصارَتْ في المرتبةِ 56 مِنْ بينِ 172 دولةً، كمَا أحرزَتْ مصر تقدمًا في مؤشرِ جاهزيةِ الشبكاتِ، والذي يُقدِّمُ إطارًا شاملًا لتقييمِ التأثيرِ متعدِّدِ الأوجهِ لتكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ على الأفرادِ والدولِ، وذلكَ مُقارنةً بالعامِ الماضِي، بالإضافةِ إلى تقدمِهَا بمقدارِ عشْرةِ مراكزَ في مؤشرِ المعرفةِ العالميِّ 2020، مقارنةً بالعامِ الماضِي، لافتاً إلى أنه يتم العمل على استغلال هذهِ الميزاتِ، ببذلِ مزيدٍ مِن الجُهدِ بخطواتٍ مُتسارعةِ للوصولِ بمصرَ إلى مصافِّ الدولِ المتقدمةِ.

وفي ختام كلمته أكد رئيس الوزراء أننا إذا كُنَّا نعانِي حاليًّا منْ جائحةِ كورونَا، فنحنُ نعانِي كذلكَ ومنذُ فترةٍ ليستْ بالقصيرةِ، منْ جائحةِ المعلوماتِ المضلِّلَةِ، ونظرياتِ المؤامرةِ على الشُّعوبِ، وخطابِ الكراهيةِ المتنامِي، الذِي يَتِمُّ نشرُهُ منْ خِلالِ بعض وسائلِ الإعلامِ سواء عن قصدٍ أو جهل، وكذا وسائلَ التواصلِ الاجتماعيِّ، مؤكداً لهذا أنَّ المسؤوليةَ تقعُ على عاتقِنَا جميعًا أفرادًا وحكوماتٍ، في مكافحةِ مثلِ هذهِ الجائحةِ المعلوماتيةِ المضللة، بتعزيز نشر الحقائق، والعملِ علَى الارتقاءِ بالمنظومةِ الإعلاميةِ بوجه عام.