أبو الغيط: إيران وتركيا لديهما أطماع إمبراطورية بالمنطقة

أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، الخميس، أن إيران وتركيا بالتحديد لديهما أطماع إمبراطورية في المنطقة العربية.

وقال إن العالم العربي يواجه أوضاعاً صعبة مع الجيران في الإقليم، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما أضاف "هذا التنمر الإقليمي سوف يستمر للأسف في الفترة القادمة بسبب المنطلقات الأيديولوجية التي تتأسس عليها سياسة البلدين".

وأكد أن التمسك بالدولة الوطنية هو طوق النجاة للمنطقة ودولها.

اتفاقيات السلام

وقال "نحتاج إلى إقناع جيراننا بالتوقف عن استخدام الدين لتحقيق مصالحهم القومية"، مشيراً إلى أن ضرورة تسخير اتفاقيات السلام لصالح القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن المغرب أعلن في 10 ديسمبر، استئناف علاقاته مع إسرائيل. والثلاثاء، وقع بالرباط على إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل يؤكّد التعاون في مجالات عدّة، وذلك في ختام أول زيارة يجريها وفد إسرائيلي أميركي إلى المغرب منذ إعلانه استئناف علاقاته مع إسرائيل بوساطة أميركية.

كما وقعت كل من الإمارات والبحرين والسودان اتفاقيات سلام مع إسرائيل في الأشهر الماضية.