يدير 19 شركة للإخوان.. التحفظ على أموال ملياردير مصري

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في مصر مساء الخميس التحفظ على أموال أبناء الملياردير المصري محمد تاج الدين، ومنعهم من التصرف فيها، بناء على القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

في التفاصيل، قررت المحكمة التحفظ على أموال خالد محمد تاج الدين شلبي وشقيقه الحسن، ومنعهما من التصرف في أموالهما العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهما في البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

كما قررت اللجنة التحفظ على 19 شركة مملوكة للقيادي الإخواني الهارب والذي يتنقل ما بين بريطانيا وتركيا، ومن بينها شركة أندلسية للاستثمارات العقارية، وفروعها التي تبلغ 11 فرعا بمحافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح وتتجاوز قيمة أصولها وممتلكاتها 7 مليارات جنيه مملوكة بالكامل لجماعة الإخوان ويديرها رجل الأعمال الهارب لحسابها مقابل نسبة 25%.

وشملت الشركات المتحفظ عليها شركات أندلسية للاستثمارات العقارية بفروعها في القاهرة والإسكندرية، وشركة أندلسية للاستثمارات العقارية بمرسى مطروح، وأندلسية للفندقة والسياحة بمرسى مطـــروح، ومطروح للألعاب المالية والرياضية، والأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية بالإسكندرية، والأندلس والحجاز للصيانة والتعمير بالإسكندرية، والأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق بالإسكندرية، والأندلس والحجاز للتنمية السياحيــــة بالإسكندرية.

من هو الملياردير الإخواني؟

من هو رجل الأعمال الجديد الذي تحفظت على أمواله الحكومة المصرية وتبين أنه يدير أموال الإخوان في مصر وخارجها وثبت من المعلومات أنه يدير منها في مصر فقط نحو 7 مليارات جنيه؟

اسمه بالكامل محمد تاج الدين حسن شلبي مواليد مارس من العام 1952 بمحافظة الإسكندرية، حصل على بكالوريوس الهندسة في العام 1974 وانضم لجماعة الإخوان، وكان أحد المتهمين في قضية الفنية العسكرية.

وفق المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت " فقد أسس تاج الدين شركة عقارية لحساب جماعة الإخوان أطلق عليها اسم شركة الأندلس والحجاز للتنمية العقارية، ومع بداية العام 1990 أعلن عن قيام شركته ببناء وحدات في الساحل الشمالي وجمع من المشترين نحو 33 مليون جنيه، وبعد بناء الوحدات وتسليمها فوجئ المشترون بأن الوحدات مرهونة لأحد البنوك التي حصل منها القيادي الإخواني على قرض أيضا لبنائها ولم يسدده، ولذلك قام المشترون برفع دعوى قضائية حملت رقم 3473 لسنة 2005 لإلغاء رهن البنك.

أخفى مرشد الإخوان

وتبين كذلك أن رجل الأعمال الإخواني استولى على أراضي في الساحل الشمالي وشيد عليها قرية أندلسية السياحية وهي القرية التي اختبأ فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان خلال فترة هروبه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في العام 2013، كما شيد قرية أخرى أطلق عليها جنة العريف بالمشاركة مع محمود محمدين وهو رجل أعمال كان ينتمي للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونشبت خلافات بينه وبين المشترين بسبب تأخر التسليم انتهت بمعركة بالأسلحة الآلية سقط فيها عدد من الجرحى وهرب على أثرها خالد نجل القيادي الإخواني إلى تركيا خشية القبض عليه.

إلى ذلك، أسس محمد تاج الدين ومحمود محمدين شركة أخرى تحمل اسم المصرية القطرية للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى وإقامة المنشآت السياحية وشركة أخرى تحمل اسم التيسير للتنمية الزراعية ثم قاما بإدخال شريك ثالث للتسويق يدعى أحمد يوسف المهندس يتولى مهمة التسويق لقطع الأراضي والوحدات الخاصة بالشركة للعرب والمصريين العاملين بالخارج، وتبين لاحقا أنهم حصلوا على مئات الملايين من الضحايا مقابل قطع أراض ووحدات ولم يتم تسليمهم لها ، حتى الآن.

عقب ثورة يونيو من العام 2013 هرب رجل الأعمال الإخواني إلى بريطاينا وتنقل بينها وبين تركيا وكان يدير استثماراته وشركاته من خلال أحد أبنائه ويدعى الحسن ، ورجال أعمال أخرين شركاء معه يجري التحقيق معهم حاليا.

الأسرار تتكشف بعد القبض على الصقر

وكانت عملية القبض على محمود عزت، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان في مصر، قد كشفت عن معلومات مهمة وخطيرة أسفرت عن ضبط مجموعة من رجال الأعمال الذين يقومون بتوظيف أموال الجماعة وتمويل أنشطتها من عائدات تلك الأموال بعيدا عن عيون الجميع.

وخلال الأيام الماضية، ألقت السلطات المصرية القبض على عدد رجال الأعمال في مصر، بعدما أزيح الستار عن تورطهم في عمليات توظيف وغسيل أموال لصالح الجماعة، وهما صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركي صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة أيضا، وسمير تحسين عبد الحليم عفيفي صاحب إحدى شركات اللوجستيات المتطورة فضلا عن خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الإخوان وحاتم عبد اللطيف وزير النقل في عهد الإخوان.



وتضيف المعلومات أن هناك شركات أخرى تم التعرف عليها والتأكد من إدارتها لحساب الإخوان ويديرها أشخاص آخرون، من خلال الأوراق والوثائق التي عثر عليها عند ضبط محمود عزت، ووثائق أخرى عُثر عليها في خزائن مغلقة في 3 طوابق كاملة بأحد المباني الشهيرة بمنطقة المهندسين جنوب القاهرة، تثبت ملكية بعض الأفراد لشركات تابعة للإخوان وتديرها لحساب الجماعة مقابل نسبة، وهي شركات سمسرة وصرافة وشركات سياحة، بينها شركة مملوكة للاعب كرة شهير هارب للخارج وتم إدراج اسمه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.

وكشفت المعلومات عن وجود 3 شركات أخرى تستحوذ جماعة الإخوان على حصص مالية بها وتستخدم عائداتها في الإنفاق على أنشطة التنظيم وعناصره، وأسر المحتجزين والهاربين منهم، وهم شركة "ماي واي ايجيبت" لمستحضرات التجميل، و"أوبتيم للنقل" وإدارة المراكز الرياضية، و"نوفو كير" للتجارة والتوكيلات.

أشهر شركة مستحضرات تجميل

وتمتلك شركة "ماي واي" التي تقوم ببيع وصناعة مستحضرات التجميل، 3 مصانع في منطقة العبور شرق القاهرة وأنشاص شمال العاصمة، وأكثر من 30 فرعا للمبيعات في مصر، وتقدم منتجاتها عبر وسطاء للمنازل مقابل عمولة تتجاوز 30%، تضمن من خلالها توظيف عناصر الجماعة من الفتيات، وتجنيد أخريات استغلالا لظروفهن الاقتصادية.

أما شركة "نوفو كير" للتجارة والتوكيلات فمقرها القاهرة وتعمل في صناعة الورقيات والمفارش، وتستحوذ جماعة الإخوان على ما يقارب 80% من رأسمالها، بينما تعمل شركة "أوبتيم" في مجال تقديم خدمات النقل والإنقاذ والشحن.