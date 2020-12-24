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"فتاة التيك توك" في مصر تعود للواجهة.. وحكم جديد

مودة الأدهم فتاة التيك توك
مودة الأدهم

"فتاة التيك توك" في مصر تعود للواجهة.. وحكم جديد

في قضية فيديو نشر أثناء حظر التجول.. القضاء المصري يصدر حكماً جديداً بحق فتاة التيك توك الشهيرة مودة الأدهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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في جديد قضية "فتاة التيك توك"، أصدر القضاء المصري، الأربعاء، حكماً جديداً ضد الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مودة الأدهم وصديقتها.

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وقال موقع التلفزيون المصري الرسمي إن محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس قضت ببراءة فتاة التيك توك، مودة الأدهم، وصديقتها، غادة عبد الغفار أبو المكارم، في اتهامهما بالإخلال بالنظام العام وتكدير الأمن والسلم العام، ومن الاتهام الثاني وهو تحريض العامة والمراهقين على مخالفة قرار حظر التجول.

كما قضت بتغريم الفتاة الشهيرة مبلغ ألف جنيه عن التهمة الثالثة، وهي كسر حظر التجول ومخالفة قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أثناء الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في القضية 64 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ.

فيديو وصور فاضحة

ولفت التقرير إلى أن "المحكمة كانت قد أصدرت قرارا بالتأجيل لجلسة 14 فبراير، ولكن تقدم المحامون بطلب تعجيل فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم".

يشار إلى أنه في مارس الماضي، أوقفت الشرطة الأدهم لنشرها مقطع فيديو خلال فترة حظر التجول الذي فرضته الحكومة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ما اعتبر حينها تحريضاً على خرقه، ثم أمرت النيابة بإخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وتحدثت صحف عن قيام الفتاة بنشر مقاطع فيديو أخرى "فاضحة"، في إشارة إلى مقاطع نشرتها تتعلق بحياتها اليومية ورحلاتها المختلفة.

يذكر أن متابعي مودة الأدهم عبر تطبيق إنستغرام يتجاوزون مليونا ونصف المليون متابع.

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