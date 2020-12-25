مصر.. إصابات كورونا تعاود كسر حاجز الألف حالة

تجاوزت أعداد المصابين بكورونا في مصر حاجز الألف حالة لأول مرة منذ شهور، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الخميس، تسجيل 1021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 513 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108474 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، إن مصر سجلت 1021 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 جديدة.

وأضاف المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 128993 حالة من ضمنهم 108474 حالة تم شفاؤها، و7260 حالة وفاة.