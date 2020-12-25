مصر.. تفجير خط الغاز الرئيسي في العريش بشمال سيناء

تعرض خط الغاز الرئيسي المغذي لمدينه العريش، اليوم الخميس، شمال شرقيمصر، لهجوم نفذه مسلحون مجهولون في منطقة سبيكة، مما أدى إلى وقوع انفجار.

إلى ذلك، قال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، إن التفجير "لن يؤثر على إمدادات الغاز لمحطة الكهرباء البخارية، التي تولد الكهرباء لمدينة العريش، كما أنه لن يؤثر على إمدادات الغاز للسكان أو المنطقة الصناعية بوسط سيناء".

وأضاف شوشة أنه "تمت السيطرة على الانفجار في أعقاب وقوعه، بالتنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)".

وأشار المحافظ إلى أنه "تم إخماد النيران بإغلاق محابس التحكم في ضخ الغاز"، مؤكدا أنه "لم تقع خسائر بشرية"، فيما "فر الجناة هاربين إلى مناطق صحراوية متاخمة لمكان التفجير".

وفرضت قوات الأمن طوقا في منطقة التفجير ومشطتها لتتبع أثر الجناة، كما أجرت الجهات المعنية التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الهجوم والمواد المستخدمة في تنفيذه.

وقال شوشة إن فريقا فنيا سيصل إلى مكان التفجير خلال ساعات لتحديد حجم الخسائر التي خلفها التفجير وإصلاح الخط.