  • مباشر
اللغة

حريق يشب في مستشفى لمصابي كورونا بمصر.. والنار تخنق 7

حريق رجل يحرق نفسه (تعبيرية istock
حريق (تعبيرية)

حريق يشب في مستشفى لمصابي كورونا بمصر.. والنار تخنق 7

في مصر.. حريق في مستشفى يعالج مرضى كورونا يقضي على 7

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شب حريق في مستشفى يعالج مصابي كورونا في محافظة القليوبية المصرية، اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص.

وفي التفاصيل، شهد مستشفى الأمل بمدينة العبور في محافظة القليوبية، والمخصص لاستقبال مصابي الفيروس المستجد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حريقا شب في قسم العناية المركزة جراء ماس كهربائي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من مدير الحماية المدنية في المنطقة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بالرعاية المركزة لمستشفى الأمل بالعبور.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم إجلاء المرضى، إلا أن 7 أشخاص توفوا نتيجة الاختناق، في حين أصيب 5 آخرون.

يشار إلى أنه في 12 ديسمبر الجاري شهدت القليوبية في نفس اليوم 3 حرائق متفرقة، طالت شركة ومخزنا وسيارة للمحروقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا

الأكثر قراءة

شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا
"لماذا لا تمشط شعرك".. سؤال ولا أغرب لبوريس جونسون
أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. في هذا البلد العربي أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. في هذا البلد العربي
بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد
رهن إشارة الخزعلي.. فيديو لميليشيا العصائب تهدد الكاظمي رهن إشارة الخزعلي.. فيديو لميليشيا العصائب تهدد الكاظمي
كبتاغون حزب الله في إيطاليا.. ضبط شحنة بمليار دولار كبتاغون حزب الله في إيطاليا.. ضبط شحنة بمليار دولار

قبل أن تذهب

مصر تعتزم إطلاق حملة التطعيم.. وكورونا يتوحش
مصر تعتزم إطلاق حملة التطعيم.. وكورونا يتوحش

اكتشف المزيد