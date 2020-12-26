بعد رحيل زوجته بـ 24 ساعة، أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء الجمعة، بوفاة عضو مجلس النواب المصري اللواء حسن عيد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

كان النائب حسن عيد، قد أصيب بفيروس كورونا هو وزوجته، وتم دخولهما العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، منذ نجاحه في انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن مدينة السويس، عن حزب مستقبل.

وشغل عيد منصب مساعد وزير الداخلية وخاض انتخابات مجلس النواب وفاز في جوله الإعادة.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة المصرية الجمعة إنها سجلت 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 1021 أمس و49 وفاة انخفاضا من 51 في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها و7309 حالة وفاة".