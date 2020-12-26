  • مباشر
اللغة

بعد يوم من رحيل زوجته.. وفاة برلماني مصري بكورونا

اللواء حسن عيد
اللواء حسن عيد
فيروس كورونا

بعد يوم من رحيل زوجته.. وفاة برلماني مصري بكورونا

ارتفاع الإصابات بكورونا في مصر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد رحيل زوجته بـ 24 ساعة، أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء الجمعة، بوفاة عضو مجلس النواب المصري اللواء حسن عيد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

اليمن "الحوثي إرهابية".. صرخات ضحايا إرهاب الميليشيات في تعز

كان النائب حسن عيد، قد أصيب بفيروس كورونا هو وزوجته، وتم دخولهما العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، منذ نجاحه في انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن مدينة السويس، عن حزب مستقبل.

وشغل عيد منصب مساعد وزير الداخلية وخاض انتخابات مجلس النواب وفاز في جوله الإعادة.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة المصرية الجمعة إنها سجلت 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 1021 أمس و49 وفاة انخفاضا من 51 في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها و7309 حالة وفاة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بطريقة بطريقة "مذهلة".. شاهد سعوديا يرمم ويلون الصور التاريخية
قتلت قتلت "النصرة" ابنه دون سبب.. صرخة أب محروق تهز إدلب

الأكثر قراءة

جديد جثة الأم التي هزت اليمنيين.. مطالبات بالتحقيق جديد جثة الأم التي هزت اليمنيين.. مطالبات بالتحقيق
"لماذا لا تمشط شعرك".. سؤال ولا أغرب لبوريس جونسون
شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا
بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد
أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. في هذا البلد العربي أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. في هذا البلد العربي
كبتاغون حزب الله في إيطاليا.. ضبط شحنة بمليار دولار كبتاغون حزب الله في إيطاليا.. ضبط شحنة بمليار دولار

قبل أن تذهب

تعرف على المواصفات الخيالية لمبنى السفارة الأميركية في العراق
تعرف على المواصفات الخيالية لمبنى السفارة الأميركية في العراق

اكتشف المزيد