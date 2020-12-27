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السيسي: اتفاق سد النهضة يجب أن يحفظ حقوق مصر

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

السيسي: اتفاق سد النهضة يجب أن يحفظ حقوق مصر

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دبي - العربية.نت

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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، على "ثوابت موقف مصر، من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة"، مؤكدا ضرورة أن يحفظ الاتفاق حقوق مصر المائية.

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جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، السبت، بشأن مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي، في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري تلقى اتصالا من رئيس جنوب إفريقيا، تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بتلك القضية.

وأضاف أن السيسي أكد خلال الاتصال مجددا على "ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية، من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربا عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق".

من جانبه، أعرب رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية.

كما أكد استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، "للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية".

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