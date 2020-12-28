أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، الاثنين، أنه تم اعتماد اللقاح الصيني في مصر وسيعلن ذلك رسميا خلال ساعات.

وكشفت عن خطة للحكومة لتوزيع لقاح كورونا بعد انتهاء اختباره الأسبوع المقبل، وأعلنت، في لقاء مع قناة "العربية"، عن وجود موقع إلكتروني للتسجيل عن الرغبة في تلقي اللقاح.

الوزيرة المصرية قالت إنه من المتوقع أن يسجل شهر ديسمبر زيادة في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19، وأشارت إلى أن الأعداد المعلنة رسميا، لا تعكس الحقيقة على الأرض، وهذا ما يحدث بالعالم أجمع، وأن ما يُعلن رسميا هي الأعداد التي تم تسجيلها فقط.

وقالت وزارة الصحةالمصرية، الأحد، إنها سجلت 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة ارتفاعا من 1189 إصابة و43 وفاة اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 132,541 حالة من ضمنهم 110,015 حالة تم شفاؤها و7,405 حالة وفاة".

من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، الأحد، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس، حيث تم التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.