السجن لمتحرش الجامعة الأميركية.. القضاء قال نصف الكلمة!

بعد أن شغلت قضيته الرأي العام لأشهر، قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بحبس الشاب أحمد بسام زكي، الملقب بـ"متحرش الجامعة الأميركية"، لمدة ثلاث سنوات، لإدانته بالتحرش جنسيا بفتاتين عبر وسائل الاتصال، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم (الثلاثاء) بمعاقبة المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانته بالتحرش جنسيا بفتاتين، هاتفيا، عن طريق إرسال صور جنسية لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها".

وأوضح المسؤول أنه لا يزال للمتهم فرصة الطعن في الحكم.

وأوقفت الشرطة في الرابع من تموز/يوليو زكي الذي اعترف، بحسب النيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.

وعدّد بيان النائب العام آنذاك الاتهامات المسندة إلى زكي "من هتكه عرض ثلاث فتيات - لم يبلغن 18 سنة - وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن (..) وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

تهمة أخرى

كما يواجه أحمد بسام زكي أيضًا، تهمة الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، أمام محكمة جنايات القاهرة، 9 يناير المقبل، وهتك عرضهما، وفتاة أخرى بالقوة والتهديد، وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء أمور لهن خادشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.