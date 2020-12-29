جامعة مصرية تفصل طالباً.. بسبب مداخلة بالتلفزيون الرسمي

لم يكن الطالب مصطفى شعلان يتوقع أن تكون مداخلته في التلفزيون الرسمي المصري ستجلب له مشكلة كبيرة تصل إلى حد الفصل لمدة عام كامل من الكلية.

فبعد أن أجرى الطالب المقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة بجامعة دمنهور مداخلة على القناة الأولى الرسمية، انتقد فيها تكدس مدرجات الكلية وتخوفه من الوضع في ظل انتشار فيروس كورونا، جاء رد الكلية عنيفاً، حيث تم فصل الطالب لمدة عام كامل، ما أشعل موجة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل ضد رد فعل إدارة الجامعة.

من جهته، قال الطالب المفصول إنه مصدوم من ردة فعل الجامعة، خصوصاً أنه لم يخطئ في حق أحد، وأنه كان يقصد الصالح العام وإلقاء الضوء على مشكلة كبيرة في كليته في ظل الجائحة، وإنه كان يتوقع اهتماماً بحل المشكلة لا معاقبته على "قول الحق".

وأضاف الطالب أنه بعد انتشار الغضب بسبب ما تم بحقه حاولت قنوات إخوانية تبث من تركيا أن تستغل الموقف وطلبت منه الظهور على شاشتها لكنه رفض، مشيرا إلى أنه سيقدم التماساً لإدارة الجامعة لإلغاء العقوبة الكبيرة بحقه.

وتوقع الكثيرون بعد موجات الغضب من إدارة الجامعة والتعاطف الكبير مع قصة الطالب أن تتراجع الجامعة في قرارها لكن ما حدث كان العكس، حيث دافعت الجامعة في بيانها عن موقفها، قائلة "كان لابد من تحقيق العدالة لتنفيذ وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب"، مضيفة أن "العقوبة جاءت رأفةً بالطالب الذي كان يستحق عقوبةً أشد".

وانتشر هاشتاغ #حق_مصطفى_شعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر الكثيرون أن العقوبة مجحفة بحق الطالب.

وناشد الطالب وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتدخل لإنقاذ مستقبله.