قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين إنها سجلت 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة ارتفاعا من 1226 إصابة و53 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو

133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها و7466 حالة وفاة".

وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، أعلنت الاثنين، أنه تم اعتماد اللقاح الصيني في مصر.

وكشفت عن خطة للحكومة لتوزيع لقاح كورونا بعد انتهاء اختباره الأسبوع المقبل. وأعلنت في لقاء مع قناة "العربية"، عن وجود موقع إلكتروني للتسجيل لمن يرغب في تلقي اللقاح.

الوزيرة المصرية قالت إنه من المتوقع أن يسجل شهر ديسمبر زيادة في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19، وأشارت إلى أن الأعداد المعلنة رسميا لا تعكس الحقيقة على الأرض، وهذا ما يحدث بالعالم أجمع، وأن ما يُعلن رسميا هي الأعداد التي تم تسجيلها فقط