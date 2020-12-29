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قضية "طفل المرور" في مصر.. حكم جديد

طفل المرور
طفل المرور

قضية "طفل المرور" في مصر.. حكم جديد

أحكام مشددة لأصدقاء طفل المرور

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دبي - العربية.نت

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تصدر محكمة الجنح الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، حكمها على صديق "طفل المرور" بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث فيديوهات التعدي على أفراد الشرطة.

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وكانت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة قد قضت بإيداع نجل أحد القضاة ويدعى أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من "م.ت" و"ر.ع"، في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين بالحبس شهراً عن تهمة التنمر والإهانة، وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.

وكانت "النيابة العامة" أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين و"بالغ" إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.

كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة" لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة رغم عدم جواز ذلك.

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