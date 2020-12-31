  • مباشر
اللغة

بعد تصريحات عن شأن داخلي.. مصر تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي

مصر أثيوبيا أعلام
تعبيرية
سد النهضة

بعد تصريحات عن شأن داخلي.. مصر تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي

بيان الخارجية المصرية: الاستدعاء لتقديم توضيحات حول تصريحات منسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، الأربعاء، لتقديم توضيحات حول تصريحات منسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية.

وأضافت الوزارة دون تفاصيل أن هذه التصريحات تمس الشأن الداخلي المصري.

وقال البيان: "استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم.. القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري".

سد النهضة الأثيوبي
سد النهضة الأثيوبي

ولم يتضح بعد ما هي التصريحات التي أثارت غضب مصر.

بالتحالف مع الإخوان.. مخطط سليماني لتوغل إيران بمصر إيران بالتحالف مع الإخوان.. مخطط سليماني لتوغل إيران بمصر

وكانت وسائل إعلام ذكرت، في وقت سابق من اليوم، أن دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية هاجم القاهرة لانتقادها مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وقال إنها تستخدم المشروع ذريعة للتغطية على العديد من المشكلات الداخلية.

وأخفقت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حتى الآن في حل خلاف مرير بين الدول الثلاث على ملء وتشغيل السد، حتى بعد البدء في ملء الخزان الموجود خلف السد في يوليو تموز.

وتخشى مصر، من أن يتسبب السد الذي يتكلف بناؤه عدة مليارات من الدولارات في التأثير على حصتها من المياه تخريب اقتصادها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كهوف الخفافيش جنوب الصين تكشف أسراراً عن كورونا كهوف الخفافيش جنوب الصين تكشف أسراراً عن كورونا
عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟ عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟

الأكثر قراءة

جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات
مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.. 3 انفجارات تهز مطار عدن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.. 3 انفجارات تهز مطار عدن
حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية
جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً
عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟ عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟

قبل أن تذهب

من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟
من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟

اكتشف المزيد