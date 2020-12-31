قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، الأربعاء، لتقديم توضيحات حول تصريحات منسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية.

وأضافت الوزارة دون تفاصيل أن هذه التصريحات تمس الشأن الداخلي المصري.

وقال البيان: "استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم.. القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري".

ولم يتضح بعد ما هي التصريحات التي أثارت غضب مصر.

وكانت وسائل إعلام ذكرت، في وقت سابق من اليوم، أن دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية هاجم القاهرة لانتقادها مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وقال إنها تستخدم المشروع ذريعة للتغطية على العديد من المشكلات الداخلية.

وأخفقت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حتى الآن في حل خلاف مرير بين الدول الثلاث على ملء وتشغيل السد، حتى بعد البدء في ملء الخزان الموجود خلف السد في يوليو تموز.

وتخشى مصر، من أن يتسبب السد الذي يتكلف بناؤه عدة مليارات من الدولارات في التأثير على حصتها من المياه تخريب اقتصادها.