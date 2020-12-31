مصرع 12 شخصاً في حادث تصادم مروع بمحافظة أسوان

لقي 12 شخصاً مصرعهم، صباح اليوم الخميس، في حادث مروع إثر تصادم سيارتين في محافظة أسوان، بطريق الصحراوي الغربي عند مدخل برانيس جنوب شرق المحافظة.

ومن جهتها، قامت غرفة الإسعاف بإرسال 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث على الفور، وقامت بنقل 12 جثة من الحادث إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وسط تعزيزات أمنية مشددة.

كما انتقل رجال المرور والمباحث ورجال الدفاع المدني للتعامل مع الحادث ورفع آثار الحادث من الطريق الرئيسي، لتسيير حركة المرور.

وأوضح مدير مرفق إسعاف أسوان، محمد الدخيلي لوسائل الإعلام المصرية، أن الحادث جاء نتيجة تصادم السيارتين من طراز "الربع نقل" على طريق الصحراوي الغربي، طريق العلاقي برنيس الذي يربط محافظة أسوان والبحر الأحمر.