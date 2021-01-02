  • مباشر
اللغة

أمير الكويت يبعث رسالة خطية للرئيس السيسي بشأن العلاقات الثنائیة

السيسي
السيسي

أمير الكويت يبعث رسالة خطية للرئيس السيسي بشأن العلاقات الثنائیة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قام مبعوث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح صباح الیوم السبت الموافق 2 ینایر 2021 بتسلیم رسالة خطیة منه إلى الرئیس عبدالفتاح السیسى.

وتضمنت الرسالة، العلاقات الثنائیة الأخویة المتینة والوطیدة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

ويقود أمير الكويت جهودًا لإتمام المصالحة الخليجية والعربية بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها، ويُنتظر أن تشهد القمة الخليجية المزمع انعقادها في الرياض 5 يناير إعلان اتفاق حول هذا الأمر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد علقت على أنباء قرب إتمام المصالحة العربية، قائلة: "إن مصر تسعى دائمًا لدعم الجهود الصادقة للحفاظ على وحدة الصف العربي"، مؤكدة أهمية صدق النوايا لإنجاز مُصالحة حقيقية تُعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

طقوس مقدسة لوحيد حامد في الكتابة.. واتفاق ضمني مع الزعيم طقوس مقدسة لوحيد حامد في الكتابة.. واتفاق ضمني مع الزعيم
ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية

الأكثر قراءة

قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة
قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية
دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر
رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي
وفاة الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد عن 77 عاماً وفاة الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد عن 77 عاماً
زياد النخالة: سليماني أرسل 10 سفن محملة بالسلاح لغزة زياد النخالة: سليماني أرسل 10 سفن محملة بالسلاح لغزة

قبل أن تذهب

دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا
دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا

اكتشف المزيد