أمير الكويت يبعث رسالة خطية للرئيس السيسي بشأن العلاقات الثنائیة

قام مبعوث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح صباح الیوم السبت الموافق 2 ینایر 2021 بتسلیم رسالة خطیة منه إلى الرئیس عبدالفتاح السیسى.

وتضمنت الرسالة، العلاقات الثنائیة الأخویة المتینة والوطیدة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

ويقود أمير الكويت جهودًا لإتمام المصالحة الخليجية والعربية بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها، ويُنتظر أن تشهد القمة الخليجية المزمع انعقادها في الرياض 5 يناير إعلان اتفاق حول هذا الأمر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد علقت على أنباء قرب إتمام المصالحة العربية، قائلة: "إن مصر تسعى دائمًا لدعم الجهود الصادقة للحفاظ على وحدة الصف العربي"، مؤكدة أهمية صدق النوايا لإنجاز مُصالحة حقيقية تُعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها.