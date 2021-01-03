الإجابة في أفلامه.. لماذا شمتت الإخوان بوفاة وحيد حامد؟

منذ الإعلان صباح السبت عن وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض، وصفحات المنتسبين والمنتمين لجماعة الإخوان تعج وتمتلئ بالشماتة في السيناريست الراحل.

ولم تتوقف الصفحات الإخوانية عن تدشين هاشتاغات للإساءة للكاتب الراحل، والتسفيه منه، وهو ما يؤكد أن أعماله الخالدة فضحت أفكار هذه الجماعات وكشفت أكاذيبهم، وارتداءهم عباءة الدين لتحقيق منافع دنيوية، وأن أفكارهم يجب محاربتها ومواجهتها بكل الطرق.

فضح فكر الإخوان

قدم وحيد حامد خلال مشواره ورحلته الطويلة في عالم الأدب والفن، أفلاما وأعمالا كشفت زيف جماعة الإخوان وسعيها للوصول للسلطة والقفز عليها على حساب الدين و أرواح الأبرياء، ومن خلال مسلسل "الجماعة" بجزئيه الأول والثاني، قدم للمصريين والعرب الصورة الحقيقية للإخوان وقيادتها، وفضح ممارساتهم وخططهم، التي كان يخفونها وفق مبدأ التقية، من أجل السلطة والوصول إليها، كما قدم من قريب الصورة الحقيقية لشخصية مؤسس الجماعة حسن البنا، وفكره المنحرف، وأفكاره التي رسختها قيادات الجماعة في أذهان عناصرها عبر عشرات السنين وصارت نهجا ودستورا لهم.

خلال حواراته ولقاءاته مع وسائل إعلام مصرية شرح وحيد حامد فكرته التي كان يريد تقديمها من خلال أفلامه وكيفية معالجته لقضايا الإرهاب والعنف والفكر المتطرف، وتركز ذلك في أفلام "البريء" و"الإرهاب والكباب "والمنسي" واللعب مع الكبار " و"طيور الظلام " ومسلسلات" العائلة " و"أوان الورد " و"الجماعة " والأخير أثار ضجة كبيرة، وأرق مضاجع قيادات الإخوان.

ركز حامد في هذه الأفلام على أن الإرهاب ليس مجرد عنف وسلاح وبارود ومتفجرات يحمله إرهابيون ويزهقون به أرواح الأبرياء بل يكمن في الفكر والسلوك الذي يحول الأسوياء إلى شذاذ ومرضى نفسيين ومجرمين يتحولون لأدوات قتل وقمع وهو ما جسده في أفلام "البريء" و"الإرهاب والكباب " و"اللعب مع الكبار" و"الهلفوت" حيث يتحول البطل في النهاية لقاتل بسبب تعرضه للقمع أو الظلم، ووقوعه تحت سيطرة أفكار ظلامية ومنحرفة، كما ركز على أن الفقر والجهل هم شركاء للإرهاب، وأن جماعات الإسلام السياسي تستقطب الشباب الذي يعاني الفقر والجهل لسهولة السيطرة عليه وسلب إرادته ويصبح رهينة لها ولأفكارها.

المعركة مع الإرهاب ليست مع الإرهابيين

وفق تصريحات الراحل أيضا فقد كان يرى أن المعركة مع الإرهاب يجب أن تكون في المكان الصحيح والتوقيت الصحيح والبيئة الصحيحة، حيث كان يؤكد أن المعركة فكرية في المقام الأول وتتطلب جهودا اجتماعية واقتصادية وسياسية ، قبل أن تحتاج للجهود الأمنية ، وكان يؤكد أن البيئة المناسبة للمواجهة هي أوساط الشباب والأجيال الجديدة في المدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب.

من جهته، قال الكاتب خالد منتصر لـ"العربية.نت" إن وحيد حامد كان مستشرفا للمستقبل ولديه نبوءة متسقة مع فرضيات ومعطيات الواقع ففي فيلمه "البريء" بطولة الفنان أحمد زكي قدم الجندي أحمد سبع الليل والذي يتحول لأداة قمع وقتل بسبب جهله رغم براءته ووطنيته وصدق نواياه، وعقب إنتاج الفيلم في العام 1985 وبعام واحد فقط حدث ما توقعه حامد ووقعت أحداث الأمن المركزي التي أدت لتمرد جنود الأمن المركزي وقيامهم بأعمال عنف وشغب.

"جرس إنذار"

وفي مسلسل العائلة تنبأ حامد –كما يقول منتصر - وقدم جرس إنذار للدولة بما معناه أن التطرف الديني والفاشية الدينية هو فكر قبل أن يكون كلاشينكوف أو سلاح، وكانت مقولته الدائمة أننا يجب أن نحارب الإرهاب لا الإرهابيين، وهذه كانت فكرة المسلسل، وفي مسلسل "أوان الورد" تنبأ حامد بأن فكرة التفرقة بين المسلم والقبطي وعدم المواطنة يخلق فتنة طائفية كبيرة، وكانت نبوءته الكبرى في فيلم "طيور الظلام" والتي عبر عنها من خلال حواراته على لسان أبطال الفيلم عادل إمام ورياض الخولي وهما يمثلان الفساد السياسي والإسلام السياسي، وكان يؤكد أن هناك ثمة تحالفا بين الجانبين سيؤدي في النهاية بالوطن لكارثة لو استمر.

ويضيف أن حامد لخص المسألة كلها وقتها بجملة حوارية على لسان البطلين وهي عندما قال عادل إمام تعقيبا على الوضع السائد والصراع للوصول للسلطة "دي أزمة بلد" ليرد رياض الخولي الممثل للإسلام السياسي بقوله "لا ده نزاع على ملكية".

ويشير منتصر إلى أن وحيد حامد وفي مسلسل "الجماعة" استخدم مشرط الجراح وقام بكشف وتعرية جماعة الإخوان المسلمين لدرجة أن صفحاتهم اليوم على مواقع التواصل وعقب إعلان وفاته مليئة بالشماتة في موته، لكونه كان يمثل خصما استراتيجيا لهم، فقد فضحهم وقدم للعرب والمسلمين الحقيقة الدامغة وهي أن هذه الجماعة لا صلح ولا تصالح معها ولا خير منها ولا رهان عليها.

نقد الممارسات

أما القيادي المنشق عن الإخوان عبد الجليل الشرنوبي يؤكد أنه تحاور مع الكاتب الراحل وحيد حامد حول فكر جماعة الإخوان، واكتشف أن الراحل لم يخش أبدا أو يسيطر عليه الخوف بسبب مهاجمته لأفكار الإخوان والجماعات المتطرفة حتى بعد وصول الإخوان للسلطة والحكم، مضيفا أن حامد كان يتسلح بكلماته وحروفه وفنه ضد إرهاب الإخوان وجماعات العنف والتطرف، وأنه لمس إصراره على فضح أكاذيبهم مهما كلفه الأمر حتى لو كان ذلك على حساب أمنه وحياته.

وأوضح لـ "العربية.نت" أن فكرة الخوف سقطت من حسابات الكاتب الراحل لأنه كان مؤمنا أن الوعي الجمعي ومع مرور الوقت سيرفض فكر الإخوان وسيرفض إدماجهم معه اجتماعيا ،مشيرا إلى أن حامد تميز بخصوصية فريدة في نقد الإخوان وهي نقد الفكرة والممارسات وليس الأشخاص ما كان له أثر كبير في كشف زيف وادعاءات الجماعة.