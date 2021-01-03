  • مباشر
اللغة

ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة

القاهرة
القاهرة

ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة

الظاهرة ناتجة عن مخلفات كويكب قديم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، الأحد، أن سماء العاصمة المصرية القاهرة ستشهد ظاهرة فلكية جديدة اليوم وغدا. وفق موقع "صدى البلد".

قاآني لم يملأ فراغ سليماني.. حزب الله قلق بعد رحيله إيران قاآني لم يملأ فراغ سليماني.. حزب الله قلق بعد رحيله

إلى ذلك، أضاف القاضي أن الظاهرة عبارة عن مجموعة من الشهب والتي تطلق عليها "زخة شهب الرباعيات".

وقدر عدد الشهب في هذه الزخة إلى أكثر من 40 شهابا في الساعة، لافتا إلى أن ذلك يحدث عندما تكون السماء مظلمة تماما، وهذه الشهب ناتجة عن مخلفات كويكب قديم يعرف باسم (2003 EH1) والذي تم اكتشافه عام 2003.

‏وأشار إلى أن "هذا الكويكب يدور حول الشمس دورة كل 5 سنوات ونصف، كما أنه سيتم حجب القمر الأحدب من خلال معظم الشهب الخافتة هذا العام".

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر إن أفضل رؤية لهذه الظاهرة تكون بعد منتصف الليل ويجب أن تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

للدموع فوائد مذهلة.. وسر الضحك بعد البكاء للدموع فوائد مذهلة.. وسر الضحك بعد البكاء
خلط اللقاحات يثير ضجة في بريطانيا... ماذا يجري؟ خلط اللقاحات يثير ضجة في بريطانيا... ماذا يجري؟

الأكثر قراءة

انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية
روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية
ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية
جمهوريون من مجلس الشيوخ سيصوتون ضد فوز بايدن جمهوريون من مجلس الشيوخ سيصوتون ضد فوز بايدن
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني

قبل أن تذهب

هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا
هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا

اكتشف المزيد