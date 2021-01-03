قال مصدر مقرب من الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إنه أُدخل إلى المستشفى السبت بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.

وكان المكتب الإعلامي لموسى أعلن في وقت سابق ثبوت تشخيص إصابته بالمرض وخضوعه للعزل المنزلي والعلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء.

وفي بيان صادر عن المكتب، توجه موسى بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال، والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالباً منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.



لكن صحيفة المصري اليوم نقلت عن مستشاره الإعلامي أحمد كامل قوله السبت إن الأطباء نصحوه بالدخول إلى المستشفى "حتى يكون تحت إشراف طبي متكامل". وأضاف أن حالته الصحية "مستقرة الآن".

وتصاعدت وتيرة الإصابة بفيروس كورونا في مصر خلال الأسبوع الماضي متجاوزة حاجز الألف حالة يوميا ليصل الإجمالي منذ ظهور الجائحة وحتى اليوم السبت 140878 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات

7741.

شغل موسى (84 عاما) منصب وزير الخارجية في مصر بين عامي 1991 و2001 قبل أن يتقلد منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وخاض سباق الترشح للرئاسة في أول انتخابات أجريت بعد اسقاط نظام الرئيس حسني مبارك عام 2011.

وفي ديسمبر كانون الأول 2020، أصدر موسى الجزء الثاني من مذكراته بعنوان (سنوات الجامعة العربية) عن دار الشروق.