قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة

في جريمة بشعة أثارت الرعب، قتل مصري زوجته المعلمة أمام المارة في الشارع ثم أشعل سيجارته ووقف للتدخين أمام جثتها منتظرا الشرطة التي وصلت للمكان وألقت القبض عليه.

إلى ذلك، تلقت مباحث الجيزة بلاغا يفيد بمقتل معلمة بإحدى المدارس الخاصة في منطقة بولاق الدكرور جنوب القاهرة على يد زوجها في العقد الخامس من عمره، وذلك بسبب خلافات أسرية.

طعنها أمام المارة

وكشفت التحريات أن الزوج تتبع زوجته ولاحقها حتى مقر عملها وقام بقتلها طعنا بالسكين أمام المارة ومعلمي المدرسة ثم أشعل سيجارة ووقف يدخنها أمام الجثة والدماء منتظرا الشرطة.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة وتدعى "فجر النور"، كانت تعاني من ضيق المعيشة وتزايد نفقات الأسرة خاصة عقب انتهاء عمل زوجها في الخارج بسبب تفشي كورونا وجلوسه في المنزل بلا عمل، فيما قال الزوج إن الزوجة كانت تعايره كثيرا لإنفاقها على الأسرة وتلبية احتياجاتها من عائد عملها.

قضية خلع

وأضاف الزوج أنه قرر التخلص من زوجته واستل سكينا ولاحقها حتى ذهابها لعملها وطعنها حتى الموت أمام المارة لينهي معاناته خاصة بعد اكتشافه أنها أقامت ضده قضية خلع للانفصال عنه، بسبب الخلافات المتكررة.

وذكر أنه جلس بجوار الجثة، حتى وصول رجال المباحث كي يقتادونه للسجن.