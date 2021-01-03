"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو صادما يظهر وفاة جميع المرضى داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل بالحسينية، بمحافظة الشرقية.

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص مكررا "كل اللي في العناية مات.. مفيش إلا الممرضين"، في حين تدور الكاميرا بين أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، في حين يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، وتجلس ممرضة القرفصاء في حالة صدمة.

#مباشر_من_الحسينيه

وفاة جميع المحتجزين بعناية عزل الحسينيه بسبب إنقطاع الأكسجين pic.twitter.com/QEJ8H5pnqw — عشوائي تماما (@TooNzat0) January 3, 2021

من جانبه، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفاة 4 مرضى بفيروس كورونا في العناية المركزة بقسم العزل بمستشفى الحسينية، وفقا لوسائل إعلام مصرية، نافيا وفاة كل مرضى العناية المركزة بالمستشفى.

مصور الفيديو يكشف

فيما قال أحمد ممدوح، مصور الفيديو المتداول، للوفاة الجماعية بكورونا في العناية المركزة بمستشفى الحسينية، بمحافظة الشرقية، والذي تواجد بالمستشفى وقت الواقعة، أنه تواجد في المستشفى وقت الحادث من أجل الإطمئنان على شقيقة والده والتي كانت من بين المرضى. وفق موقع "مصراوي"

وأضاف أنه وعدد من أهالي الحالات المحجوزة، تواصلوا مع إدارة المستشفى، بسبب نقص الأكسجين، وكان رد المستشفى أن السيارة التي تقل الأكسجين على وصول.

وأوضح ممدوح، :"أنه أثناء وقوفه ونجل شقيقة والده بعد وصول سيارة الأكسجين، إلى المستشفى، وبدء ضخه بالمواسير المخصصة له، تفاجأ بأحد الأشخاص يخبرهم بوفاة جميع الحالات بالعناية المركزة، فتوجهوا مهرولين للعناية فوجدوا جميع الحالات فارقت الحياة"، عدا حالة واحدة، وحاول طبيب العناية وطاقم التمريض إسعافها لكن توفت أيضًا.

والتقط أحمد ممدوح، صوراً تظهر مستوى الأكسجين في "تانك" المستشفى، من بينها صورة كان المؤشر مستقراً عند الدرجة الرابعة بين الصفر والألف.

لكن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، هشام مسعود، قال إن المتوفيين 4 حالات فقط، وليس خمسة جميعهم أصحاب أمراض مزمنة. بحسب ما نقل عنه موقع "مصراوي".

وتشهد مصر في الموجة الثانية من كورونا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس، فقد سجلت مصر 1407 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات نحو 141 ألف حاجة إصابة وحوالي 7700 حالة وفاة.