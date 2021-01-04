لعدم مشاركة السودان.. تعثر مفاوضات سد النهضة وتأجيلها

أعلنت مصر تعثر الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة والتي عقدت اليوم الإثنين، وتأجيلها للأحد المقبل.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية أن الإجتماع شارك فيه وزراء المياه من مصر واثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين و المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى، ولم تُشارك دولة السودان.

مشاركة الدول الثلاث

وقالت إنه تم إنهاء الإجتماع والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده الأحد المقبل، خاصة وأن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لإتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت مصر قد أكدت مجددا تمسكها بضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد.

وخلال مفاوضات السد التي انطلقت أمس الأحد افتراضيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة جنوب إفريقيا تمسكت مصر باتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوقها ومصالحها المائية.

النقاط الخلافية

وخلص الإجتماع إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، وذلك بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي.

يشار إلى أن وزارة الري السودانية كانت قد كشفت أن الدول الثلاث استعرضت خلال الإجتماع مواقفها بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات في ظل التطور الايجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة إتفاق للدول الثلاث معلنة ترحيب السودان بهذا التطور رغم اعتباره غير كافي في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية.

وطلبت ممثلة جنوب أفريقيا أن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها يوم الأحد المقبل على أمل أن تختتم بنهاية شهر يناير الحالي وقبل انتهاء رئاسة جنوب افريقيا لدورة الإتحاد الإفريقي.

هذا وكانت الدول الثلاث قد أجرت جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت إثيوبيا في تنفيذ المشروع في عام 2011، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة .