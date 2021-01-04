لمساعدة مرضى كورونا.. محمد صلاح يتبرع بشبكة أوكسجين

تبرع محمد صلاح، اللاعب الدولي المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بتركيب شبكة خزان أوكسجين كاملة بمستشفى بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأسه في مصر.

وكشف حسن بكر، مدير جمعية نجريج الخيرية، أن النجم الدولي المصري، قام بذلك للتخفيف عن مرضى كورونا وأسرهم في المحافظة التي ينتمي إليها، كما تبرع لمؤسسة نجريج، بأنابيب أوكسجين للتخفيف على مرضى كورونا في قريته ومسقط رأسه.

هذا وكانت السلطات المصرية قد فتحت تحقيقا موسعا في واقعة وفاة مرضى كورونا العناية المركزة بمستشفى الحسينية في محافظة الشرقية ومستشفى زفتى بالغربية شمال مصر واللتان هزتا الرأي العام.

وتوفيت 4 حالات من مرضى كورونا في مستشفى الحسينية بالشرقية، وحالتان بمستشفى زفتى بالغربية إثر نقص الأوكسجين.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و64 وفاة.

وبلغ إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا بلغ 142187 حالة من ضمنهم 113898 حالة تم شفاؤها، و7805 حالات وفاة.