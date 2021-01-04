  • مباشر
اللغة

لمساعدة مرضى كورونا.. محمد صلاح يتبرع بشبكة أوكسجين

محمد صلاح

لمساعدة مرضى كورونا.. محمد صلاح يتبرع بشبكة أوكسجين

متابع الغاء المتابعة

القاهرة –أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

تبرع محمد صلاح، اللاعب الدولي المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بتركيب شبكة خزان أوكسجين كاملة بمستشفى بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأسه في مصر.

مشهد مصر مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث

وكشف حسن بكر، مدير جمعية نجريج الخيرية، أن النجم الدولي المصري، قام بذلك للتخفيف عن مرضى كورونا وأسرهم في المحافظة التي ينتمي إليها، كما تبرع لمؤسسة نجريج، بأنابيب أوكسجين للتخفيف على مرضى كورونا في قريته ومسقط رأسه.

هذا وكانت السلطات المصرية قد فتحت تحقيقا موسعا في واقعة وفاة مرضى كورونا العناية المركزة بمستشفى الحسينية في محافظة الشرقية ومستشفى زفتى بالغربية شمال مصر واللتان هزتا الرأي العام.

وتوفيت 4 حالات من مرضى كورونا في مستشفى الحسينية بالشرقية، وحالتان بمستشفى زفتى بالغربية إثر نقص الأوكسجين.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و64 وفاة.

وبلغ إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا بلغ 142187 حالة من ضمنهم 113898 حالة تم شفاؤها، و7805 حالات وفاة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان

الأكثر قراءة

"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. "سندخل البيت الأبيض"
فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد