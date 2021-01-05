أعلن مجلس الوزراء المصري أن هناك 500 مستشفى لعلاج مرضى كورونا، فضلا عن وجود متابعة على مدار اليوم لتوافر الأوكسجين في كل المستشفيات.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك متابعة يومية لتوافر الأوكسجين على مدار اليوم في كل المستشفيات على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك احتياطياً كافياً في كل محافظة.

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في متابعة تنفيذ القرارات الاحترازية، وفي مقدمتها الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمزدحمة، مؤكداً أن الحكومة جادة وحاسمة في تطبيق هذه القرارات للحفاظ على المجتمع.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية حررت أكثر من 21 ألف غرامة فورية للمخالفين في يوم واحد، ويتم تشديد المتابعة في كافة المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي دون تهاون.

وثمن رئيس الوزراء الجُهد المبذول من الأطقم الطبية في هذه المرحلة لحماية المواطنين المصريين من كورونا والحفاظ على صحتهم، مؤكداً أن الأطقم تقوم بملحمة حقيقية في مواجهة هذا الوباء.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد أعلنت أمس الاثنين عن إطلاق مبادرة رئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا.

وأوضحت أن المبادرة سيتم تفعيلها بدءًا من غد الأربعاء، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيص حالاتهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، مشيرة إلى أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأوكسجين في الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني.

وكشفت الوزيرة المصرية عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابة عالية بكورونا، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة، حيث يتم متابعة المرضى بصفة دورية وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الوزيرة ثبات منحنى معدل الإصابات بشكل ملحوظ خلال الـ 8 أيام الأخيرة، لافتة إلى حرص الدولة على توفير مخزون كاف من الأوكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية منذ بداية الجائحة بالتعاون مع كبرى شركات الغازات، والتي تقوم بإمداد المستشفيات بالأوكسجين بشكل مستمر، كما تم زيادة عدد "تانكات" الأوكسجين والأسطوانات بجميع المستشفيات.