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مصر توقع على بيان العلا: نأمل في تعزيز العمل العربي

وزارة الخارجية المصرية مناسبة
وزارة الخارجية المصرية
قمة مجلس التعاون

مصر توقع على بيان العلا: نأمل في تعزيز العمل العربي

وزير الخارجية سامح شكري غادر المملكة العربية السعودية عائداً إلى مصر بعد أن قام بالتوقيع على البيان

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القاهرة - أشرف عبدالحميد

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وقعت مصر على بيان العلا بخصوص القمة الخليجية التي عقدت اليوم الثلاثاء بالعلا في المملكة العربية السعودية.

شعار القمة الخليجية الـ 41 في العلا بالسعودية
شعار القمة الخليجية الـ 41 في العلا بالسعودية

وأعلنت خارجية مصر في بيان رسمي أن وزير الخارجية سامح شكري غادر المملكة العربية السعودية عائداً إلى مصر بعد أن قام بالتوقيع على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية.

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وذكرت أن هذا التوقيع يأتي في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم.

ودعت مصر إلى حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقالت الخارجية إن مصر تقدر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية

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