ملفات إقليمية وسد النهضة.. مدير مخابرات مصر في السودان

أوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى السودان مساء الإثنين، لبحث ملفات إقليمية وتطورات مفاوضات سد النهضة.

والتقى مدير مخابرات مصر مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول جمال عبد المجيد المدير العام لجهاز المخابرات في السودان.

كما تناولت اللقاءات ملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية ومستجدات ملف سد النهضة.

وأكد كامل حرص مصر المطلق لمواصلة دعمها للسودان في كافة المجالات، مشيرا إلى استعداد بلاده الكامل لمساعدة السودان في عبور المرحلة الانتقالية.

من جانبه، ثمن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي دور مصر في دعم ومساندة السودان.

مفاوضات متعثرة

يشار إلى أن مصر كانت أعلنت تعثر الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة والتي عقدت الاثنين، وتأجيلها للأحد المقبل لغياب السودان.

وقالت إنه تم إنهاء الاجتماع والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده الأحد المقبل، خاصة أن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

إلى ذلك، كشفت وزارة الري السودانية أن الدول الثلاث استعرضت خلال اجتماع الأحد مواقفها بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات في ظل التطور الإيجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة اتفاق للدول الثلاث معلنة ترحيب السودان بهذا التطور رغم اعتباره غير كافٍ في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية.