شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، شمال مصر أمس الثلاثاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا بين الأطفال، حيث توفيت طفلة تبلغ من العمر 16شهرا متأثرة باصابتها بالفيروس.

فقد توفيت الطفلة جوري.ممتأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل عزل مستشفى الأطفال بالإسكندرية حيث كان قد تم احتجازها قبل 10 أيام لتلقي العلاج، بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

وتبين أن الطفلة أصيبت بالفيروس عن طريق والدتها التي تعمل ممرضة بأحد المراكز الطبية الحكومية بمدينة دمنهور.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الثلاثاء، تسجيل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 55 حالة وفاة . وذكرت أن إجمالي المصابين بكورونا في مصر حتى الثلاثاء، بلغ 144583 حالة من ضمنهم 115414 حالة تم شفاؤها، و7918 حالة وفاة.