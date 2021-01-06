مصري يعتدي على رضيعته بالضرب.. ويتسبب لها بارتجاج بالمخ

خلافات أسرية بين زوجين بمحافظة الدقهلية ضحيتها رضيعة لم يتعدى عمرها العام الواحد، قام والدها بالتعدي عليها بالضرب والصفع ما أدى إلى تعرضها لإصابات بالغة من كدمات بالرأس والوجه والإصابة باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ.

في التفاصيل، قام والد الرضيعة الذي يعمل "ميكانيكي" بمدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية بضرب ابنته الرضيعة وإلقائها من فوق السرير بعد خلافات عنيفة مع زوجته.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، رأفت عبد الباعث، إخطارا من مدير أمن الدقهلية بورود إشارة لمركز شرطة ميت غمر من المستشفى ميت غمر بعد وصول طفلة رضيعة مصابة بإصابات بالغة من وكدمات واشتباه بارتجاج في المخ، بسبب التعدي الذي تعرضت له على يد والدها.

كما انتقل ضباط مباحث المركز إلى المستشفى للقيام بالفحص اللازم، وبعد الفحص تبين أن الطفلة الرضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا، وتقيم مع أسرتها بشارع السكري التابع لدائرة قسم ميت غمر، كما أن الطفلة مصابة بكدمات في الوجه و الرأس.

وصرحت والدة الطفلة 24 عاماً وهي ربة منزل، وتقيم مع زوجها والد الطفلة 30 عاماً الذي يعمل ميكانيكيا، أن زوجها قام بالتعدى على رضيعتها بالصفع والضرب وألقاها على الأرض من أعلى السرير ما تسبب في كدمات وإصابات بالغة للطفلة، وذلك إثر خلافات زوجية بينها هي وزوجها.

وقامت الجهات الأمنية بضبط المتهم، بمواجهته بالواقعة اعترف المتهم وأوضح أنه قام بارتكاب هذه الواقعة لخلافاته مع زوجته الدائمة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للقيام بالتحقيق.