مصر.. إخلاء سبيل متهمين في قضية اغتصاب الفيرمونت

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل متهمين تم حبسهم على ذمة التحقيقات في واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع أخرى، وهما سيف الدين أحمد ونازلي مصطفى، وهي ابنة الفنانة نهى العمروسي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط المتهمين في قضية الفيرمونت في 24 من أغسطس عام 2020 وملاحقتهم دولياً، بعد أن تبين هروب بعض المتهمين خارج البلاد، وبدأت القضية ببلاغ تقدم به المجلس القومي للمرأة مرفقاً بشكوى مقدمة من إحدى الفتيات إلى المجلس وتضمنت الشكوى تعدي بعض الأشخاص على هذه الفتاة جنسياً في عام 2014، داخل فندق الفيرمونت بمحافظة القاهرة، وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بالتحقيق في البلاغ وفحص ما قدم من أوراق وشهادات تقدمت من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، ومن جهتها قامت النيابة العامة بالتحقيق وسؤال المجني عليها وبعض الشهود، وأمرت النيابة في 24 من أغسطس بضبط المتهمين في الواقعة.



وكانت نازلي مصطفى أحد المتهمين في القضية وقامت النيابة العامة بحبس نازلي مصطفى على ذمة التحقيقات في القضية.

نهى العمروسي نهى العمروسي وابنتها نازلي





وجدير بالذكر أن هذه القضية بدأت بتفعيل هاشتاغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تقدمت أحد الفتيات بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة إلى الواقعة التي حدثت منذ 2014 في فندق الفيرمونت بالقاهرة، في إحدى الحفلات واصطحب مجموعة من الشباب الحاضرين للحفل الفتاة إلى إحدى غرف الفندق وقاموا باغتصاب الفتاة تحت تأثير المخدر، ما أفقد الفتاة وعيها، وقاموا بتصوير الواقعة على هواتفهم.



وبعد تداول القضية وصدور أمر من النائب العام بملاحقة المتهمين، منهم من تمكنت السلطات المصرية من القبض عليهم أثناء محاولتهم للهروب، ومنهم من قام بالهرب خارج البلاد، وتمت ملاحقتهم دولياً وتمكنت السلطات الأمنية اللبنانية بالقبض على 3 منهم من أصل 5 كانوا قد هربوا إلى لبنان.