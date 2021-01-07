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حادثة غريبة في مصر.. احتفظتا بجثة والدهما لهذا السبب!

جثة تعبيرية
تعبيرية

حادثة غريبة في مصر.. احتفظتا بجثة والدهما لهذا السبب!

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دبي - العربية.نت

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في حادثة غريبة دارت أحداثها بمحافظة الجيزة المصرية، احتفظت شقيقتان بجثة والدهما المسن عدة أيام داخل الشقة بعد وفاته، لشدة حبهما وتعلقهما به، فوضعتا الكريمات على الجثة في محاولة لتخفيف آثار تعفنها، ولفتاها بشاش أبيض، ومنعتا أفراد عائلتهما من دخول الشقة.

وفي التفاصيل، توجه موظف للاطمئنان على شقيقه المسن، الذى يعاني من حالة صحية متدهورة، إلا أن ابنتي شقيقه منعتاه من دخول الشقة عدة مرات، بحجة أن والدهما نائم ولا ترغبان في إزعاجه، بسبب مرضه، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع".

وعقب تكرار منعه من زيارة شقيقه، شعر بالشك تجاه ابنتي شقيقه، وبعد إلحاح منه تمكن من الدخول، ليكتشف الكارثة بعثوره على شقيقه مفارقا الحياة منذ عدة أيام، وملفوفا بشاش أبيض على جميع أنحاء جسده.

واكتشف وفاة شقيقه، ووضع ابنتيه بعض الكريمات المرطبة على الجثة لمنع انتفاخها، وتغير لونها، ورفضهما حقيقة وفاته، لشدة تعلقهما بوالدهما، فأسرع لإبلاغ مديرية أمن الجيزة، ووصل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ابنتيه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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