صورة طريفة من مصر.. كوب شاي للحكم وسط الملعب

واقعة طريفة حدثت في إحدى مباريات دوري المناطق لمواليد العام ٩٩ في مصر حيث فوجئ متابعو المباراة بعامل ينزل لأرض الملعب ويقدم كوبا من الشاي لحكم المباراة.

ونشر المصور الصحافي عمرو فرغلي صورة من اللقاء الذي جمع بين فريقي ميت خاقان وجمهورية شبين مواليد ٩٩ والتي أقيمت أمس يظهر فيها أحد العمال خلال نزوله أرض الملعب وتقديمه كوبا من الشاي للحكم الذي نهره وطالبه بالخروج.

كما أثارت الصور ة عاصفة من السخرية حيث شبهوها بالواقعة التي قام بها الفنان هاني رمزي خلال أدائه لشخصية حكم مباراة في فيلم "أبو العربي" مع الفنان طلعت زكريا وقيامه بالحديث في الهاتف المحمول خلال إدارته للمباراة.

من جانبه كشف المصور عمرو فرغلي خلفية الصورة وقال إن الحكم وهو الدكتور أحمد ساهر فوجئ بالعامل يقدم له الشاي ورفض الحصول عليه أو تناوله بل طالبه بالخروج ولَم يستكمل المباراة إلا بعد خروجه من الملعب .

وقال على صفحته على الفيسبوك إن الواقعة حدثت قبل بداية الشوط الثاني، مضيفا أن الحكم بريء وفوجئ بما حدث مثل المشاهدين والمتابعين.