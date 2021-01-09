  • مباشر
اللغة

واقعة غريبة بمصر.. عروسان ينقبان عن الآثار ليلة زفافهما!

الحفرة في المطبخ

واقعة غريبة بمصر.. عروسان ينقبان عن الآثار ليلة زفافهما!

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

في واقعة غريبة، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، السبت القبض، على عروسين ليلة زفافهما بتهمة التنقيب عن الآثار داخل شقتهما في منطقة نزلة السمان بمنطقة الهرم جنوب القاهرة.

وعثرت السلطات على 10 قطع أثرية قام العروسان باستخراجها من حفرة داخل مطبخ الشقة.

بزحمة عاصفة الكابيتول.. هفوة غير محسوبة اقترفتها بيلوسي أميركا بزحمة عاصفة الكابيتول.. هفوة غير محسوبة اقترفتها بيلوسي

كما كشف التحقيقات أن العروسين استغلا ليلة الزفاف في التنقيب عن الآثار داخل الشقة، بمعاونة أسرتيهما، حيث سمع الجيران أصواتاً غريبة وطرقا وتكسيرا، فأبلغوا شرطة السياحة التي وصلت على الفور وداهمت الشقة.

إلى ذلك عثرت أجهزة الأمن على حفرة داخل المطبخ مساحتها متران وبجانبها كمية الركام. وبتفتيش المنزل عثر على عدد من القطع الأثرية. وبمواصلة الفحص تبين وجود سرداب في نهاية الحفرة قاد أفراد الأمن في النهاية إلى مقبرة فرعونية.

وبمواجهة العروسين اعترفا وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة الهرم، حيث قررت النيابة حبسهما بتهمة التنقيب عن الآثار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

قصة تغيّب رئيس أميركي عن حفل التنصيب قبل 152 عاماً قصة تغيّب رئيس أميركي عن حفل التنصيب قبل 152 عاماً
خامنئي منع لقاح فايزر.. لكن إيران منحت مخترعه جائزة! خامنئي منع لقاح فايزر.. لكن إيران منحت مخترعه جائزة!

الأكثر قراءة

هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية
طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر
فيديو مؤثر.. سعودي ينقذ طفلاً جرفته السيول في عسير فيديو مؤثر.. سعودي ينقذ طفلاً جرفته السيول في عسير
شاهد أين وكيف كان ترمب يتابع غزو أنصاره لمبنى الكابيتول شاهد أين وكيف كان ترمب يتابع غزو أنصاره لمبنى الكابيتول
السعودية: رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس السعودية: رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس
أتذكرون تلك الصورة.. هذا مصير مقتحم مكتب بيلوسي! أتذكرون تلك الصورة.. هذا مصير مقتحم مكتب بيلوسي!

قبل أن تذهب

أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!
أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!

اكتشف المزيد