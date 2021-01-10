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استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

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سد النهضة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والري لكل من الدول الثلاث لحلحلة الأزمة والوصول لاتفاق ملزم لجميع الأطراف

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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تستأنف اليوم الأحد المفاوضات الثلاثية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للوصول لاتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.

يأتي الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث لمتابعة مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد برئاسة دولة جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بمشاركة المراقبين والخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي.

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

من جهته، أكد السودان خلال اجتماعه بخبراء الاتحاد الإفريقي رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق حول سد النهضة على مراحل، وطالب بالتوصل لاتفاق شامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة.

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كما طالب الوفد السوداني أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورًا قيادياً وأكثر فعالية في التفاوض.

بيان السودان الممهور بتوقيع وزير الري السوداني وضع تخوفات من تكرار عيوب الملء الأحادي في قطاعات عديدة تأثرت بشكل مباشر مثل تعطل محطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم.

ويرى خبراء أن غياب المعلومات والتنسيق المسبق بين الدول المتشاطئة سيؤدي إلى تكرار مشكلات حدثت في عام الملء الأول.

وتتطلع جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي أن تنهي دورتها الحالية للمنظومة القارية بحل عقدة ظلت مستعصية لأكثر من 10 أعوام، حيث تنعقد الآمال على الاجتماع المقبل في إحداث الاختراق المطلوب.

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