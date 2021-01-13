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مصري ادعى الإصابة بالسرطان.. هذا ما حدث له!

محمد قمصان 2
محمد قمصان 2

مصري ادعى الإصابة بالسرطان.. هذا ما حدث له!

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي

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دفع الهوس بالشهرة شابا مصريا يدعى محمد قمصان إلى ادعاء إصابته بمرض السرطان لجذب تعاطف المتابعين على مواقع التواصل، وحلق شعره واستخدم والدته لتأكيد القصة المزيفة، لكن تشكيك البعض في القصة واستخدامه صورة مزيفة أكد الشكوك وتأكد كذبه بتحقيقات النيابة.

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القصة التي بدأت في 4 يناير، عندما نشر هذا الشاب قصته مع مرض السرطان على مواقع التواصل، وطالب من المتابعين الدعاء له بالشفاء، ما أثار تعاطف الكثير، وقام قمصان بالتسجيل في العديد من الصفحات والمجموعات الداعمة لمرضى السرطان في مواقع التواصل لكي يزيد عدد المتابعين والمتعاطفين معه، كما رفع العديد من الصور لأطفال مصابين بالسرطان زاعماً أنها صوره الخاصة أثناء مرضه منذ الصغر، ولكن تعرف البعض على الصورة وصاحبها الحقيقي، ما أثار الشكوك حول قصة الشاب، وطالبوا منه إرسال ما يثبت حقيقة زعمه لكنه رفض، وقام بمسح الصور على الفور.

والدته تشارك

ما جعل والدة الشاب تقوم بتصوير فيديو ونشره على مواقع التواصل، السبت الماضي، لتؤكد فيه أن نجلها يعاني من السرطان منذ 4 أعوام، وأنه أصيب بجلطة بعد تعرضه لحالة نفسية سيئة لما سمعه من تعليقات وتشكيك في قصته.

وبعد انتشار القصة بشكل واسع طالب العديد من جمعيات محاربة السرطان والمبادرات الداعمة لهم في التواصل مع الشاب للتأكد من مرضه ومساندته، ولكن الشاب رفض تقديم أي أوراق تثبت مرضه.

وقام العديد من محاربي السرطان القائمين على هذه الصفحات بتقديم بلاغات ضد الشاب.

من جهتها قامت النيابة بالاستماع إلى البلاغات الموجهة إليه من العديد من المصابين بمرض السرطان، يوم الاثنين الماضي.

محمد قمصان ووالدته
محمد قمصان ووالدته

من جهتها، استدعت مباحث مركز دسوق، التابعة لمحافظة كفر الشيخ محمد قمصان للتأكد ومعرفة صحة مرضه بالسرطان وما يثبت ذلك من تقارير طبية، ولكن الشاب لم يقدم أي إثبات يدل على صحة زعمه بالمرض، لذلك تم تحويل الشاب إلى النيابة، لسؤاله عما نسب إليه من الاتهامات.

بالتحقيق معه خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وتوجيه النيابة إليه تهم إذاعة أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات في غير الغرض المخصص لها.

وقررت النيابة أمس الثلاثاء، حجز الشاب محمد قمصان، لحين ورود تحريات البحث الجنائي حول الواقعة.

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