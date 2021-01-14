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حفروا ثقباً وفروا.. ضبط الهاربين من سجن طنطا بمصر

حفروا ثقباً وفروا.. ضبط الهاربين من سجن طنطا بمصر

الأجهزة الأمنية ضبطت الفارين الـ3 المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا قتل ومخدرات

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في إلقاء القبض على ثلاثة مساجين هربوا الاثنين الماضي من سجن طنطا بمحافظة الغربية (شمال البلاد) عقب حفرهم ثقباً في أحد الجدران.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط أحد المتهمين خلال اختبائه في شقة بمنطقة العجيزي بحي أول طنطا، فيما تم ضبط الاثنين الآخرين بمدينة زفتى.

وقال مصدر أمني مصري إن جميع الفارين محكوم عليهم بالإعدام في قضايا قتل ومخدرات.

وكان 3 مدانين محتجزين بسجن في مدينة طنطا قد فروا من السجن فجر الاثنين الماضي بطريقة مثيرة.

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وكشفت مصادر أن المدانين الثلاثة حفروا ثقباً كبيراً بجدار السجن وتسللوا منه دون أن يشاهدهم أو يعترضهم أحد وهربوا فيما ثبت تعطل الكاميرات داخل السجن. وقامت الأجهزة الأمنية بإجراء تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة وكيفية تعطيل الكاميرات وبقاء المحكوم عليهم بالطابق الأول بالمخالفة للتعليمات والبحث عن من سهلوا لهم مهمة الهروب.

وأشارت التحقيقات إلى أن توقيت الهروب كان في الساعات الأولى لصباح الاثنين، حيث استغل المسجونون فترة الراحة بين تغيير الخدمات الأمنية الخاصة بالسجن لينفذوا عمليتهم.

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