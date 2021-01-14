رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف

غيّب الموت رئيس مجلس الشورى الأسبق، والأمين العام للحزب الوطني الحاكم الأسبق وأبرز رموز عهد الرئيس الأسبق والراحل حسني مبارك، صفوت الشريف، عن عمر يناهز 88 عاماً بعد صراع مع المرض.

وعانى الشريف من مرض سرطان الدم مؤخراً وظل يعالج منه حتى توفي مساء الأربعاء.

يذكر أن صفوت الشريف من مواليد 13 ديسمبر 1933. شغل عدة مناصب منها رئاسة مجلس الشورى ووزارة الإعلام، وهو أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عام 1977. كما شغل منصب الأمين العام للحزب في الفترة من 2002 حتى 5 فبراير 2011، حتى قدم استقالته في أعقاب قيام ثورة يناير عام 2011.

قضايا فساد واستغلال نفوذ

إلى ذلك حوكم في عدة قضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ. وقضت محكمة النقض في سبتمبر الماضي بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.

وكانت محكمة الجنايات قذ قضت في 9 سبتمبر 2018، بمعاقبة الشريف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليوناً و49 ألفاً و974 جنيهاً، وببراءة نجله إيهاب، في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع.

وتقدم الشريف بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، لتسوية القضايا المتهم فيها مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وحدد 36 مليون جنيهاً. إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئياً بنحو 210 ملايين جنيه.