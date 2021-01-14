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مصر تنجح في إنهاء أزمة 12 سائقاً مصرياً كانوا محتجزين بالسودان

السائقون المصريون بالسودان

مصر تنجح في إنهاء أزمة 12 سائقاً مصرياً كانوا محتجزين بالسودان

مكتب مصر في وادي حلفا أجرى الاتصالات اللازمة مع الجهات السودانية المعنية للاطمئنان على السائقين المصريين

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القاهرة - مي عبدالمنعم

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نجحت جهود الدولة المصرية، الأربعاء، في إنهاء أزمة 12 سائقاً مصرياً في الولاية الشمالية في السودان، بعد أن كان قد تم احتجازهم في مدينة دنقلا السودانية.

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وأصدرت الخارجية المصرية بياناً رسمياً أعلنت فيه أن السائقين المصريين الـ12 كان قد تم احتجازهم في مدينة دنقلا السودانية نتيجة وجود خلافات بين التاجر المصري، صاحب الحمولة التي كانوا يقومون بنقلها، والتاجر السوداني.

وأضاف البيان أن مكتب مصر في وادي حلفا أجرى الاتصالات اللازمة مع الجهات السودانية المعنية للاطمئنان على السائقين المصريين، والعمل على إطلاق سراحهم، كما حرص على التواصل المستمر على مدار الساعة مع المواطنين حتى تمت تسوية المشكلة، وتمكنوا من مغادرة الأراضي السودانية، فضلا عن سرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم في معبر اشكيت السوداني حتى غادروا إلى أرض الوطن عبر ميناء قسطل البري وعادوا إلى أرض الوطن بصحبة شاحناتهم أمس الأربعاء.

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