مصر.. رحلة يومية لقطر وبتخفيض 20% اعتباراً من الاثنين

قررت السلطات المصرية تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والعاصمة القطرية الدوحة اعتبارا من الاثنين القادم، وذلك بعد قرار إعادة الرحلات المباشرة وفتح الأجواء والمطارات المصرية أمام الطائرات القطرية.

وذكرت مصادر رسمية بشركة "مصر للطيران" أنه من المقرر أن تسير "مصر للطيران" رحلاتها اليومية بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة. مضيفة أنه تقرر كذلك تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير المقبل بمناسبة رعاية الشركة لبطولة العالم لكرة اليد والتي تقام في مصر حاليا.

وقالت المصادر إنه المقرر أن تقلع الرحلة الأولى من القاهرة الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين المقبل على أن تعود في السابعة من مساء نفس اليوم.

وكان الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة "الشركة القابضة لمصر للطيران"، قد أعلن في تصريحات سابقة، أنه في ضوء قرار الحكومة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلي قطر، فإن شركة مصر للطيران تخطط لتشغيل رحلة يومياً إلى الدوحة وإضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب.

وقال إنه سوف يتم الإعلان عن موعد تشغيل الرحلات بمجرد الانتهاء من إجراءات التصاريح اللازمة للتشغيل بين سلطتي الطيران في البلدين وإعداد جدول الرحلات ووضعها علي أنظمة التشغيل والإعلان عنها عبر وسائل البيع المختلفة لـ"مصر للطيران".

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد قررت إعادة فتح الأجواء الجوية أمام الطيران القطري اعتبارا من أول أمس الثلاثاء.

وقال المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، إن مصر سترفع رسميا الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى الأجواء الجوية المصرية.

ووفقا للقرار يحق لشركتي "مصر للطيران" والخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران القطري، استئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات للموافقة عليها والإقلاع والهبوط في المطارات المصرية، فيما قالت مصادر مصرية لـ" العربية.نت" إنه سيتم تعديل نشرات الملاحة الجوية للطائرات القطرية ودراسة إعادة وضع جداول رحلات الطيران بشركة مصر للطيران والخطوط القطرية خلال الأيام المقبلة بعد طرحها لعملاء الشركتين.

وأغلقت مصر أجواءها أمام الطائرات القطرية في 6 يونيو عام 2017 حيث كانت شركة "مصر للطيران" تنظم 3 رحلات أسبوعيا إلى قطر كما كانت قطر تقوم بتسيير 4 رحلات أسبوعية لمصر.